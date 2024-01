Hervé Renard : « J’aurais adoré entraîner la Côte d’Ivoire »

C’est la fin d’un feuilleton extraordinaire.

Ce jeudi, on apprenait dans le journal L’Équipe que la Côte d’Ivoire, pays hôte de la CAN 2023, souhaitait engager temporairement le sélectionneur de l’équipe de France féminine, Hervé Renard, pour la suite de la compétition. Une réunion s’est tenue entre les deux fédérations jeudi en fin d’après-midi (preuve de l’intérêt que la FFF, en l’occurence Philippe Diallo et Jean-Michel Aulas, a porté à cette proposition), avant que la 3F ne réponde finalement négativement. Plus tard dans la soirée, l’homme aux chemises immaculées s’est exprimé auprès de Canal+ : « Les négociations n’ont pas abouti favorablement, c’est que cela ne devait pas se réaliser. J’aurais adoré mais le destin en a choisi autrement. »

« J’ai eu une demande de la part de la Fédération de Côte d’Ivoire, raconte Diallo auprès de L’Équipe. Et après avoir étudié le sujet, on a considéré avec Hervé qu’il ne quitterait pas, même provisoirement, son rôle de sélectionneur de l’équipe de France féminine. […] J’ai eu des interlocuteurs et, à la fin, cette hypothèse a été complètement écartée. Elle a été soulevée et refermée dans la journée. Les conditions n’étaient pas réunies. » Pour rappel, Renard fut sélectionneur ivoirien il y a dix ans (2014-2015) et avait soulevé la CAN 2015 avec Yaya Touré, Serge Aurier et consorts.

La Fédération de Côte d’Ivoire a renvoyé le sélectionneur Jean-Louis Gasset avant même l’élimination, et c’est donc Émerse Faé – jusqu’à présent adjoint de Gasset – qui dirigera les Éléphants lors du huitième face au Sénégal, lundi. Pendant ce temps, Renard et la FFF sont pointés du doigt au sujet de la considération qu’ils portent à l’équipe de France féminine.

Les deux fédérations n’étaient peut-être pas d’accord sur le montant de l’option d’achat incluse dans ce prêt.

