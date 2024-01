Feuilleton Hervé Renard : Bussaglia dénonce un manque de respect envers les Bleues

Et les Bleues dans tout ça ?

Dans un papier paru aujourd’hui dans le journal L’Équipe, l’ancienne internationale française Élise Bussaglia a réagi à l’éventualité d’un « prêt » d’Hervé Renard – sélectionneur de l’équipe de France féminine – à la tête de l’équipe masculine de Côte d’Ivoire : « Est-ce qu’ils oseraient faire ça s’il était à la tête d’une autre sélection et, par autre sélection, j’entends masculine ? Bien sûr que non. J’en ai un peu marre que le football féminin soit considéré comme une sous-catégorie du football masculin. Mais c’est aussi le reflet de la société dans laquelle on vit. Les mentalités évoluent trop lentement. »

Pour rappel, le sélectionneur des Éléphants, Jean-Louis Gasset, a été limogé après une phase de poules laborieuse, avant même de savoir si l’équipe était définitivement éliminée de la CAN. Résultat des courses : la Côte d’Ivoire s’est qualifiée par miracle grâce à sa place parmi les meilleurs troisièmes, se retrouve ainsi à préparer un huitième de finale face au Sénégal (lundi 29 janvier) sans sélectionneur à proprement parler (Emerse Faé, adjoint de Jean-Louis Gasset, a pris la relève), et a donc contacté la FFF pour s’attacher les services du sélectionneur des Bleues, juste pour la fin de la compétition. Mais cela n’aura pas lieu, les deux fédérations ne s’étant pas mises d’accord.

La finale de la CAN a lieu le 11 février. Le prochain match des Bleues, quant à lui, se tiendra le 23 février prochain avec la réception de l’Allemagne, dans le cadre des demi-finales de la première Ligue des nations féminine de l’histoire.

