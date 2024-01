Hervé Renard ne devrait pas entraîner la Côte d’Ivoire à la CAN

Un coup d’épée dans l’eau.

Pressenti pour remplacer Jean-Louis Gasset, évincé de son poste de sélectionneur de la Côte d’Ivoire à la suite de la gifle reçue face à la Guinée équatoriale (0-4), Hervé Renard ne devrait finalement pas prendre la tête des Éléphants lors de cette CAN. Selon les informations du Figaro, aucun accord n’a été trouvé entre les fédérations française et ivoirienne à ce sujet à l’issue d’une réunion qui se serait tenue ce jeudi. Sous contrat avec la 3F jusqu’en août 2024, le sélectionneur de l’équipe de France féminine, présent sur place depuis le début de la compétition, n’était pas contre l’idée, notamment puisqu’il avait déjà été à la tête de la sélection ivoirienne de 2014 à 2015. La Côte d’Ivoire affrontera donc le Sénégal, champion en titre, en huitièmes de finale de la CAN avec l’intérimaire Emerse Faé à sa tête lundi soir (21 heures).

Sinon, Djamel Belmadi est libre comme l’air.

