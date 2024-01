Hervé Renard : « Il n’était pas question que je quitte les Bleues »

Polémique éteinte. Ou pas.

Après avoir coupé la tête du sélectionneur Jean-Louis Gasset en pleine Coupe d’Afrique des nations, la Fédération ivoirienne a tenté de se faire « prêter » Hervé Renard – actuel sélectionneur de l’équipe de France féminine – pour l’installer sur le banc des Éléphants jusqu’à la fin de la compétition. Des discussions avec la FFF ont bien eu lieu, mais les deux fédés n’ont finalement pas trouvé de terrain d’entente, au grand dam de Renard, déjà passé sur le banc de cette sélection ivoirienne avec qui il avait même remporté la CAN 2015.

« Dès le départ, j’ai dit au président de la Fédération ivoirienne, Idriss Diallo : “Je veux bien venir mais il n’est pas question que je quitte les Bleues”. […] C’était non négociable », affirme Renard dans L’Équipe ce vendredi. Aussi, l’ancien sélectionneur des Éléphants raconte que le Premier ministre ivoirien l’a contacté en personne pour qu’il accepte sa requête. C’est davantage la FFF qui a refusé la demande de la fédé ivoirienne. À ce propos, Hervé Renard confirme « ne pas leur avoir demandé leurs raisons. Si c’était non, c’était non. »

Hervé Renard raconte aussi un épisode quelque peu similaire qu’il a vécu par le passé : « C’était avec les Red Arrows, un club qui avait perdu 4-0 contre un club égyptien en Coupe de la confédération. Le président de ma fédération m’a demandé d’aider pour le match retour. On a mis en place des plans et au bout de vingt minutes, au match retour, on menait 2-0 mais on ne gagne que 3-0 au final. Mais qu’est-ce que c’était bon ! »

Hervé Renard pourra donc préparer avec les Bleues la demi-finale de Ligue des nations, contre l’Allemagne le 23 février.

Hervé Renard : « J’aurais adoré entraîner la Côte d’Ivoire »