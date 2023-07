Hervé Renard pas inquiet après le match nul des Bleues face à la Jamaïque

Le sourire est toujours éclatant.

Incapables de trouver le chemin des filets pour leur premier match de la Coupe du monde face à la Jamaïque, les protégées d’Hervé Renard ont concédé un nul qui pourrait leur compliquer la tâche pour la suite du tournoi. Pas de quoi effrayer plus que ça le sélectionneur, qui s’est empressé de tempérer les choses au micro de M6. « On est tombés contre une équipe qui a donné toutes ses forces. Et nous, on n’a pas réussi à marquer. Mais vous savez, parfois, on peut démarrer petitement une compétition et ça va très bien se passer par la suite », a rappelé celui qui avait à l’inverse connu un succès merveilleux pour son entrée en lice au Qatar, avant de déchanter ensuite.

Wendie Renard et ses coéquipières ont désormais six jours pour préparer au mieux leur prochain rendez-vous, samedi face au Brésil, plus gros adversaire supposé dans ce groupe F. « Un match important, oui, mais il y en aura un autre derrière, s’est-il encore projeté, alors que ses joueuses termineront cette phase de poules face au Panama. Et vous pouvez compter sur nous pour les deux matchs, ne vous inquiétez pas ! »

Et pour marquer enfin un but sur le sol australien ?

La France se heurte à la Jamaïque pour son entrée en lice