Healey fait ses adieux à Toulouse

Goodbye the king !

Arrivé en fin de contrat, Rhys Healey a fait le choix de ne pas prolonger son aventure avec le Toulouse FC. Recruté en D3 anglaise à MK Dons en 2020, l’attaquant anglais, meilleur buteur de Ligue 2 l’année dernière avec 20 unités, aura passé trois saisons au TFC. Buteur lors de la dernière journée face à Monaco, Healey a très peu joué lors de cet exercice 2022/2023 à cause d’une rupture du ligament croisé du genou survenue au mois d’août.

À jamais Violet 💜 Tu as choisi de conquérir d'autres terres. Car tel est ce que font toujours les Rois. Bonne chance dans ta quête, King 👑 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜 𝗥𝗛𝗬𝗦 pic.twitter.com/mQtWiuy8lD — Toulouse FC (@ToulouseFC) June 13, 2023

Sur ses réseaux sociaux, l’attaquant anglais, qui a planté 39 buts en 77 rencontres avec les Violets, a publié son message d’adieu : « J’ai passé les trois meilleures années de ma carrière au TFC et je voulais juste venir ici pour exprimer mes remerciements à toutes les personnes impliquées. L’amour et l’affection qui m’ont été témoignés à moi-même et à ma famille pendant que j’ai été ici ont été incroyables […] Un jour, j’espère être de l’autre côté de la barrière, de vivre l’expérience avec le public, et encourager une équipe dont je serai à jamais un supporter. Merci, Toulouse FC. »

Définitivement la fin d’une ère pour Toulouse.

