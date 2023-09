Guingamp gifle Ajaccio et passe quatrième

Guingamp 3-0 Ajaccio

Buts : El-Ouazzani (4e et 32e) et Guillaume (78e)

Un poteau touché dès l’entame de match, et tout s’écroule.

Car si Ajaccio s’est procuré la première grosse occasion à la quatrième minute de cette rencontre comptant pour la sixième journée de Ligue 2 avec Touzghar, les Corses ont manqué de chance : Guingamp a ouvert le score sur le contre suivant grâce à une tête d’El-Ouazzani, et la victoire bretonne a pu se dessiner. Surtout que le Franco-marocain a doublé la mise à la demi-heure de jeu, après avoir feinté son adversaire direct suite à un service en retrait de Picard.

Sévère pour les visiteurs et pour l’inefficace Touzghar, même si Merghem aurait ensuite pu ajouter un troisième but à plusieurs reprises. Mais malgré les quelques bonnes intentions de l’ACA, les locaux ont finalement enfoncé le clou vers la fin : sur une frappe de l’entrant Luvambo repoussée par Michel, Guillaume a inscrit sa première réalisation de la saison. Au classement, l’EAG pointe ainsi son museau à la quatrième place à trois unités du leader Laval alors que les insulaires squattent une malheureuse dix-septième position avec un seul point d’avance sur Concarneau (dix-huitième) et Valenciennes (dix-neuvième)

Elle est désormais loin, la solidité ajaccienne…

Guingamp (4-4-2) : Basilio – Sivis (Manceau, 90e), Gomis, Riou, Ndour – Merghem (Luvambo, 74e), Louiserre, Roux, Picard (Sagna, 63e) – El Ouazzani (Courtet, 74e), Guillaume (Iglesias, 90e). Entraîneur : Dumont.

Ajaccio (4-3-3) : Michel – Youssouf, Abergel (Youssouf, 80e), Chanot, Benhaim – Mangani, Barreto, Marchetti – Jacob (Chegra, 80e), Nouri (Jabol-Folcarelli, 61e), Touzghar (Bammou, 61e). Entraîneur : Pantaloni.

Pronostic Guingamp Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2