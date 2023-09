Pronostic Guingamp Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp et Ajaccio en quête de stabilité

L’En Avant Guingamp est ce type de formation capable de vous enchanter un week-end et de vous décevoir la semaine suivante. Ce refrain, si coutumier l’an passé, est de nouveau d’actualité en Bretagne. Boosté par son superbe succès de la 1re journée à Annecy (1-4), Guingamp voulait ensuite marquer les esprits à domicile contre le promu dunkerquois, mais s’est au contraire incliné au Roudourou (0-1). Ensuite, les hommes de Stéphane Dumont sont allés chercher un nul à Valenciennes (0-0) avant de nous sortir une belle performance face à Pau (4-0). Comme une vieille ritournelle, l’En Avant a explosé lors de la journée suivante à Amiens (4-1), la dernière en date. Si l’on suit le rythme des Guingampais, ces derniers devraient retrouver le succès ce week-end. Lors de l’intersaison, l’En Avant a notamment perdu son capitaine, Livolant, parti à Bordeaux, mais a récupéré l’expérimenté Iglesias, passé par Clermont et le Paris FC.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Ajaccio fait partie des 4 équipes reléguées de Ligue 1. Ce passage de l’élite à la L2 n’est pas simple et demande souvent un temps d’adaptation, ce qui semble être le cas pour les Corses. En effet, l’ACA connaît un départ poussif avec une seule victoire obtenue en 5 journées face à Quevilly Rouen (0-1). Pour le reste, les Corses se sont surtout signalés en enchaînant les nuls face à Rodez (1-1), Bordeaux (0-0) et lors de la dernière journée face à Dunkerque (2-2). Face aux Nordistes, Ajaccio a trouvé les ressources pour égaliser malgré son infériorité numérique à la suite de l’expulsion de Touré. Pour cette affiche du lundi soir en Ligue 2, Guingamp et Ajaccio, deux équipes qui visent la montée, mais qui sont irrégulières en ce début de saison, pourraient se neutraliser.

► Le pari « victoire Guingamp ou Match nul et moins de 2,5 buts » est coté à 1,95 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 195€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « match nul » est coté à 3,15 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 315€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Guingamp – Ajaccio :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Guingamp Ajaccio encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Agression de Kenzo : Les trois supporters d’Ajaccio condamnés à douze mois de prison