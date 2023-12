Franck Haise très remonté contre la proposition de Gérald Darmanin

Il est chaud comme la braise, Franck.

Suite à l’interdiction de déplacement décidée à l’encontre des supporters du FC Séville, Franck Haise est apparu très remonté en conférence de presse à ce sujet à la veille du match entre le RC Lens et Séville.

Souvent juste dans ses propos, le technicien lensois s’est notamment insurgé concernant le fond du problème : « Mais comment on va faire pour les JO si on ne peut pas accueillir 300 Sévillans sur notre sol ? Il y a quand même un vrai problème. Au-delà de la forme tardive, il y a un vrai problème et qu’il y ait des moyens supplémentaires pour encadre, évidemment, mais de cette manière-là, je ne pense pas que ce soit la bonne solution ».

Franck Haise a rappelé en passant que les fans andalous avaient organisé « non pas un déplacement mais un voyage », puisqu’il faut parcourir pas loin de 2000 kilomètres depuis le sud de l’Espagne pour arriver jusqu’au nord de la France.

L’enfer pour les Sévillans, mais ce ne sera pas celui du Nord.

