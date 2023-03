De nouvelles révélations dans l'affaire Negreira

Money, money, money.

Nouveau tournant pour l’affaire Negreira, de l’autre côté des Pyrénées. El Confidencial dévoile ce lundi 13 mars que l’ancien vice-président du Comité technique des arbitres espagnols, José Maria Enriquez Negreira, aurait utilisé une partie de l’argent du FC Barcelone pour acheter des biens et services à des personnes tierces qui, pour l’heure, ne sont pas encore identifiées. De l’argent qui, selon toute vraisemblance, n’aurait pas été déclaré au trésor public espagnol.

EXCLUSIVA | Hacienda sospecha que Negreira usó 550.000 euros procedentes del Barça para comprar a terceroshttps://t.co/26msaYAxzn — El Confidencial (@elconfidencial) March 13, 2023

Selon le fisc espagnol, Negreira aurait retiré « plus de 550 000 euros de son compte bancaire personnel et de celui contrôlé par sa société Dasnil 95 » entre 2016 et 2019. Cet argent aurait été utilisé pour l’achat de biens et services, à l’aide d’une carte de crédit destinée à ces achats. Selon le média espagnol, Negreira aurait « dépensé plus de 150 000 euros en une seule et même année avec cette carte » et ajoute que la Fédération espagnole de football aurait pris en charge toutes ses dépenses de déplacements, logement et nourriture. Joan Laporta, président du Barça, a assuré ce dimanche que le club allait rapidement prouver son innocence dans cette affaire.

Culers, estad tranquilos. El Barça es inocente de lo que se le acusa y víctima de una campaña contra su honorabilidad en la que ahora ya están todos. Ninguna sorpresa, defenderemos al Barça y demostraremos la inocencia del Club. Muchos tendrán que rectificar. #totsUnitsFemForça — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) March 12, 2023

La colère commence à gronder dans les stades de Liga : ce week-end, les supporters de l’Athletic et du FC Séville ont jeté des faux billets dans les tribunes de Sánchez-Pizjuán et San Mamés, accompagnés de pancartes et de chants appelant à ce que le Barça soit rétrogradé en deuxième division.

La routine en Espagne.

