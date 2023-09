Fabien Centonze mis à pied par le FC Nantes

« Et on re-retourne à Nantes ! »

Les semaines se suivent et se ressemblent tant la situation interne du FC Nantes se tend au fil des jours. Après une saison passée à flirter avec la relégation en Ligue 2, les Jaune et Vert, actuellement quinzièmes avec 2 points, sentent la menace planer, et la tension ne baisse pas. Ce jeudi, deux affaires viennent un peu plus plomber le club pourtant laissé tranquille par la trêve internationale. David Amaré, directeur de sûreté et de sécurité du club, fait l’objet d’une enquête de l’IGPN, tandis que le défenseur Fabien Centonze aurait été mis à pied par le FCN durant une semaine d’après les informations d’Ouest France.

Le latéral droit se serait rendu coupable d’une « attitude irrespectueuse envers le staff et le coach nantais, Pierre Aristouy ». Ce dernier est lui-même sur la sellette depuis l’été. Déterminée mardi par Franck Kita, la sanction contre Fabien Centonze s’étale donc jusqu’au mardi 12 septembre. Ainsi, il ne devrait manquer aucune rencontre de Ligue 1, même s’il n’a, de toute façon, pas disputé la moindre minute durant les quatre premières journées en raison d’une blessure à l’ischio. Son avocat, Maître Cormier, pointe une « situation ubuesque et irrationnelle ». D’après lui, Centonze est « un dommage collatéral » dans la situation chaotique du club, dixit son représentant, puisque le défenseur a été approché par le Stade rennais sans que le FC Nantes ne donne suite.

Cent onze tours de terrain, et tout le monde est quitte ?

Waldemar Kita entendu par la préfecture de police