Estêvão espère se battre avec Lamine Yamal pour le Ballon d’or dans le futur

L’homme pressé.

Alors qu’il s’apprête à affronter sa future équipe en quarts de finale de Coupe du monde des clubs ce samedi, dans un match qui opposera Palmeiras à Chelsea, le phénomène brésilien Estevão a accordé une interview à AS dans laquelle il évoque déjà un avenir au sommet du football mondial. Et un duel qu’il imagine sérieusement avec… Lamine Yamal.

Il se voyait déjà, en haut de l’affiche

« Nous avons tous les trois le même âge, ce serait incroyable et très intéressant de nous retrouver dans cette situation », confie l’ailier de Palmeiras, en parlant d’un éventuel combat pour le Ballon d’or avec le prodige barcelonais et le jeune espoir argentin Franco Mastantuono, fraîchement transféré au Real Madrid début juin. Un rêve assumé pour le jeune Brésilien de 18 ans, qui se décrit avec « un style proche de Messi » et qui place Neymar, Ronaldinho ou encore Vinícius parmi ses modèles.

Formé à Cruzeiro, Estêvão n’a mis que trois ans à s’imposer comme un joyau du football brésilien. Là où d’autres comme Andrey Santos ou Deivid Washington doivent encore s’imposer à Chelsea, le natif de Franca compte bien être une exception. Brillant au Brésil, auteur de 13 buts et 9 passes décisives cette saison, Estevão n’a plus qu’à faire mal à son futur club pour boucler son aventure brésilienne.

Ou de laisser couler pour permettre à Chelsea de gratter quelques millions supplémentaires pour recruter plein de joueurs.

