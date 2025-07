Le programme complet des quarts de finale du Mondial des clubs

On entre dans le vif du sujet.

Les affiches des quarts de finale de la Coupe du monde des clubs sont désormais connues. Si Manchester City, surpris face à Al-Hilal (4-3), et l’Inter, tombée face à Fluminense, sont passés à la trappe, cinq équipes venues du Vieux Continent participent toujours à la fête. C’est le cas du PSG, du Real Madrid, du Bayern Munich, de Chelsea et du Borussia Dortmund. À côté de ces mastodontes européens, deux formations brésiliennes : Fluminense et Palmeiras, ainsi que l’invité inattendu (ou pas), Al-Hilal.

Le PSG dans une partie de tableau difficile

Une chose est sûre, le tableau peut sembler, à première vue, déséquilibré, puisque la moitié basse concentre tous les poids lourds européens. Le PSG y retrouvera le Bayern, samedi à Atlanta (18h), avec en ligne de mire une potentielle demi-finale face au Real Madrid (ça tombe bien, Mbappé a fait son retour ce lundi) ou face au Borussia Dortmund. Autant dire que le chemin vers la finale s’annonce corsé pour les Parisiens.

De l’autre côté, le scénario est plus ouvert. Fluminense croisera Al-Hilal dans un duel inédit, tandis que Palmeiras défiera Chelsea. Une partie de tableau plus indécise sur le papier, mais où le rêve d’un outsider en finale reste bel et bien présent.

Le programme des quarts de finale :

Vendredi 4 juillet (21 heures) : Fluminense – Al-Hilal Samedi 5 juillet (3 heures) : Palmeiras – Chelsea Samedi 5 juillet (18 heures) : PSG – Bayern Samedi 5 juillet (22 heures) : Real Madrid – Dortmund

Bon, sinon, il y a l’Euro féminin.

