Le Bayern écarte Flamengo et rejoint le PSG

Flamengo 2-4 Bayern Munich

Buts : Gerson (33e) et Jorginho (55e sp) pour Flamengo // Pulgar CSC (6e), Kane (9e et 73e) et Goretzka (41e) pour le Bayern

Ça va se corser pour le PSG.

Bousculé par une belle équipe de Flamengo, le Bayern Munich a tout de même fait respecter sa loi en s’imposant contre la formation brésilienne en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs (4-2) à Miami. Les potes d’Harry Kane, auteur d’un doublé, retrouveront donc le Paris Saint-Germain en quarts, ce samedi à Atlanta.

Pour ne pas se faire peur, le plus simple est de marquer rapidement. Et ça, le Bayern Munich l’a bien compris en mettant la pression d’entrée de jeu. Secoués, les Brésiliens vont craquer rapidement sur un troisième corner consécutif que Erick Pulgar détourne de la tête dans ses propres filets (0-1, 6e). Trois minutes plus tard, Harry Kane double la marque d’une frappe déviée après une récupération haute de Dayot Upamecano (0-2, 9e).

Le plus dur semble fait pour le Bayern Munich. Sauf que Flamengo ne compte pas abdiquer et le prouve sur une frappe à bout portant de Luiz Araujo que Manuel Neuer repousse d’une main ferme comme à ses plus belles heures (15e). Le portier allemand ne pourra rien, en revanche, sur une mine de Gerson depuis l’entrée de la surface qui transperce les filets (1-2, 33e). Une praline qui motive Leon Goretzka qui, lui aussi, fait parler sa puissance de frappe pour redonner un peu d’air au Bayern (1-3, 41e).

Au retour des vestiaires, Flamengo continue de pousser et la récompense viendra du pied droit de Jorginho. Ou plutôt de la main de Michael Olise qui contre une frappe de l’ancien milieu de Chelsea qui rappelle sa maîtrise des penaltys (2-3, 55e). Et comme souvent lorsque le Bayern a besoin d’un but c’est Harry Kane qui s’est charge. Trouvé par Joshua Kimmich dans la surface, l’Anglais fait ce qu’il sait faire de mieux : marquer (2-4, 73e). Le score ne bougera plus et le Bayern peut réserver ses billets pour Atlanta.

Que le PSG se rassure, Kingsley Coman, sorti sur blessure, pourrait manquer ce quart de finale.

