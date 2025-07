Enfin les grands débuts de Mbappé au Mondial des clubs ?

Habemus Kylian.

Absent lors de la phase de groupes à cause d’une gastro-entérite aiguë, Kylian Mbappé devrait faire ses grands débuts au Mondial des clubs face à la Juventus en 8es de finale ce mardi soir (21h). Une nouvelle annoncée par Xabi Alonso en conférence de presse qui a indiqué aux journalistes présents que le capitaine des Bleus avait de « fortes chances » de jouer.

🎙️ @XabiAlonso : « Nous affrontons un grand d’Europe, c’est tout ou rien. » pic.twitter.com/j9y3wgISqf — Real Madrid C.F. 🇫🇷 (@realmadridfra) June 30, 2025

Dans la peau d’un remplaçant

Des chances de jouer oui, mais pas forcément dans le rôle d’un titulaire pour cette rencontre. En manque de rythme, le Tricolore ne devrait pas commencer la rencontre. Xabi Alonso a toutefois tenu à donner des nouvelles de son joueur et a rassuré sur son état de forme : « Kylian va bien maintenant et nous nous parlons tous les jours. Il est possible qu’il fasse ses débuts à la Coupe du monde des clubs. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais il y a de fortes chances qu’il joue. » Le tacticien basque a toutefois tenu à tempérer les attentes concernant l’attaquant de 26 ans, puisque le groupe retenu pour la rencontre n’a pas encore été dévoilé : « On lui parlera dans la matinée pour prendre la décision. »

Suspense insoutenable.

