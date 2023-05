Lacazette, Ferland Mendy, les gardiens : Deschamps explique ses choix

Choisir, c’est renoncer. Mais ça, Didier Deschamps s’en fiche.

En vue des deux prochaines rencontres des éliminatoires de l’Euro 2024 (Gibraltar le 16 juin et la Grèce le 19), Didier Deschamps a annoncé sa nouvelle liste de 23 joueurs. Celle-ci apporte des confirmations, comme pour les trois gardiens, qui sont les mêmes que lors du dernier appel. Le sélectionneur a d’ailleurs expliqué qu’Alphonse Areola, Brice Samba et Mike Maignan étaient « confirmés », au grand dam d’Alban Lafont.

De son côté, Ferland Mendy, peu en vue au Real Madrid cette saison à cause notamment de blessures, a bel et bien été convoqué. « Il est déjà venu avec nous, lui aussi a une polyvalence, puisqu’il peut jouer aussi à droite, même s’il est arrière gauche. Il n’est pas au top de sa forme, mais ça n’enlève rien à ses qualités », a lâché la Dèche. À l’inverse, Deschamps a décidé de se passer d’Alexandre Lacazette, auteur de 27 pions en championnat cette saison avec l’OL : « Alex’ a toujours eu cette efficacité. Il fait une très bonne saison et fait partie des sélectionnables. Il y a beaucoup de concurrence au poste aussi avec des joueurs qui continuent de répondre à mes attentes. Je ne vais pas en mettre trois, quatre ou cinq au même poste. […] Kolo Muani et Giroud sont les deux qui occupent aujourd’hui ce poste-là. »

La route semble actuellement barrée pour le général.

Bleus : le choix de la dynamique