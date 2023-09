Enzo Le Fée : « Les sifflets ? Une réaction que j'entends »

Le petit prince de Keryado n’a pas encore gagné ses lettres de noblesse à Rennes.

Arrivé chez les Rouge et Noir en provenance de Lorient cet été, Enzo Le Fée connaît un début de saison compliqué, malgré cinq titularisations lors des cinq premiers matchs de championnat. Le milieu de terrain le sait, il doit faire mieux et assure avoir encore « plein de repères à trouver, de la confiance à engranger. Mais j’ai connu des périodes plus difficiles, je ne me pose pas de questions, je sais que ça va venir. »

Ce week-end, l’ancien Merlu a pu entendre quelques sifflets descendre des tribunes au moment de sa sortie contre Lille à l’heure de jeu, alors que le SRFC était mené de deux buts. « Ce n’est pas quelque chose qui fait plaisir, a-t-il confié à So Foot dans le cadre d’un long entretien à paraître dans le prochain numéro, à retrouver en kiosques début octobre. Ça montre aussi qu’ils attendent plus de moi parce qu’ils savent que je suis capable de faire mieux. Je le sais aussi. C’est une réaction que j’entends. C’est ça, les supporters, ils veulent toujours avoir le meilleur possible, on le comprend aussi. Je sais qu’ils seront les premiers à m’applaudir comme des fous si j’ouvre le score dans un match au Roazhon Park. Ça fait partie du jeu entre les fans et les joueurs, c’est bon enfant. »

Le retour de la Coupe d’Europe, ce jeudi soir, avec la réception du Maccabi Haïfa, ressemble à une belle occasion d’inverser la tendance.

