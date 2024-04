Encore une marque record pour le Bayer Leverkusen

Un nouveau samedi de rêve pour le Bayer Leverkusen.

Toujours plus proche du sacre en Bundesliga, le Bayer Leverkusen continue aussi d’affoler les compteurs statistiques. Potentiellement sacrés dès le week-end prochain, les joueurs de Xabi Alonso réalisent en plus l’incroyable performance d’être toujours invaincus après 28 journées de championnat, et le sont même toutes compétitions confondues. Cette marque constitue un record en Allemagne, puisque le Bayer vient d’égaler le total historique atteint par le Bayern Munich lors de la saison 2013-2014. À l’époque, les Munichois avaient par la suite perdu deux matchs consécutifs, échouant de leur quête d’invincibilité.

28 – Bayer 04 Leverkusen have remained undefeated in their 28th game of this Bundesliga season (W24 D4) – a joint-Bundesliga record, only FC Bayern previously went undefeated in their first 28 games in 2013-14. Insurmountable. #FCUB04 pic.twitter.com/8Tz5QWrIYr — OptaFranz (@OptaFranz) April 6, 2024

Pour « Neverkusen », il suffira de ne pas perdre contre le Werder Brême la semaine prochaine pour faire tomber le record et se l’approprier pleinement, avant de voir cette série mise à rude épreuve. En effet, les coéquipiers de Florian Wirtz affronteront trois des six premiers du classement lors des six dernières journées (Stuttgart, Dortmund, Francfort). De quoi garder les effectifs pleinement concentrés, même en cas de gain du titre dès samedi.

Pendant ce temps-là, le Bayern Munich fait dans l’inédit contre les promus…

Le sacre se rapproche pour Leverkusen, Heidenheim renverse le Bayern