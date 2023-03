Eden Hazard joueur le plus cher de l’histoire du Real Madrid ?

Record de consolation.

Depuis qu’il a rejoint le Real Madrid à l’été 2019, Eden Hazard enchaîne les blessures et cherche encore sa meilleure forme physique. S’il ne brille pas sur le terrain, le Diable rouge devrait pourtant rester dans la riche histoire merengue. D’après le Daily Mail, l’ancien de Lille et Chelsea serait en effet devenu le joueur le plus cher de l’histoire du Real Madrid, dépassant la somme dépensée pour Gareth Bale. Recruté pour un peu moins de 100 millions d’euros (un chiffre légèrement inférieur au transfert du Gallois), Hazard aurait finalement décroché le record grâce à plusieurs clauses supplémentaires activées en Espagne.

Le média anglais avance même que ces clauses présentes pourraient faire monter l’addition jusqu’à 150 millions de livres sterling, soit environ 168 millions d’euros. En revanche, ces différents détails rendent le prix de son transfert difficile à estimer pour le moment. Quoi qu’il en soit, Hazard semble vouloir aller au bout de son aventure avec le club de Florentino Perez, et devrait rester la saison prochaine. Il dispose donc de moins d’un an et demi, pour enfin rappeler pourquoi les Madrilènes ont autant investi sur lui.

