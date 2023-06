Liénard clame qu'il en a encore sous le capot en taclant Strasbourg, le Racing lui répond

À 35 ans, Dimitri Liénard n’en a pas encore fini avec le haut niveau.

C’est en tout cas ce qu’il veut faire savoir au monde du foot, lui qui arrive en fin de bail avec son RC Strasbourg chéri (327 avec la formation alsacienne depuis 2013). « Je suis en fin de contrat le 30 juin et la reprise est dans sept jours, expliquait-il dans L’Équipe ce mardi. Je n’ai pas de nouvelles. J’ai du mal à dire que je quitte le Racing, mais personne ne m’a appelé… Donc, je suis sur le marché. […] J‘aurais aimé avoir au moins un petit coup de fil de Marc (Keller, président du Racing) pour que les choses soient claires. Ça n’a pas été le cas. Je me fais une raison. Mais il n’y a pas d’amertume. J’ai fait dix superbes saisons. J’aurais aimé que la fin se passe simplement un peu différemment. […] Beaucoup de gens pensaient même que j’allais entamer une reconversion au club et que j’allais mettre un terme à ma carrière sur ce maintien… Mais j’ai envie de continuer ! Il faut aussi savoir regarder les choses en face. Avec sa vente aux Américains, le club entre dans une autre dimension. De toute façon, je ne serais pas resté au Racing simplement pour rester et jouer les bouche-trous. J’ai encore beaucoup de choses à donner. »

Bref, le gaucher en a encore sous le pied : « J’ai commencé plus tard que les autres chez les professionnels. J’ai encore du jus, de l’énergie, et beaucoup à transmettre. Avant l’argent, je veux continuer à prendre du plaisir, relever un vrai challenge sportif. Sauf si l’Arabie saoudite, le Qatar ou la MLS mettent un bon paquet sur la table ! J’ai vraiment envie d’un dernier beau projet sur une ou deux saisons. […] J’ai encore envie de terrain, vraiment, de vivre dans un groupe, d’être un moteur et de relever un dernier beau challenge. Il y a le joueur, l’homme et le leader. Je suis prêt physiquement. Je veux des émotions comme j’ai pu en vivre d’immenses avec le Racing. J’ai toute cette expérience à revendre. »

Après avoir pris acte de ces déclarations, le club strasbourgeois a tenu à réagir par l’intermédiaire de son coordinateur sportif Kader Mangane, toujours dans les colonnes de L’Équipe : « On connaît l’émotivité de Dimitri, c’est pour ça qu’on l’aime. Mais je tiens à préciser qu’il a été reçu par le président, Loïc Désiré (le directeur du recrutement) et moi-même à la fin de la saison. Le président lui a proposé une reconversion au Racing, soit tout de suite s’il souhaitait arrêter de jouer, soit plus tard, quand il décidera d’arrêter sa carrière de joueur, d’ici un an ou deux. Mais eu égard à son état de fatigue à la fin de la saison, le président lui a proposé de prendre trois semaines pour réfléchir à ce qu’il avait envie de faire. […] Moi-même j’ai eu Dimitri lundi et je lui ai dit qu’on verrait ça avec le président à mon retour de congés, en milieu de semaine. »

Ce feuilleton ferait un excellent programme de deuxième partie de soirée sur France 2.

