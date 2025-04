Une analyse lucide.

Le petit séjour italien aura fait du bien aux Marseillais, victorieux du Stade brestois ce dimanche soir au Vélodrome (4-1). Un triplé d’Amine Gouiri, dont un but venu d’ailleurs, a crucifié les petits espoirs bretons de grappiller le point du match nul. De quoi laisser Éric Roy dubitatif sur sa défense (11 pions encaissés sur les trois derniers matchs de Ligue 1).

« L’impression d’avoir été des agneaux dans l’acte défensif »

« Il y a deux sentiments. Un qui est de se dire qu’à la mi-temps, on est mené 3-1, mais ils ont 0,28 xG (expected goal) et on a 1,58. Tu te dis qu’ils n’ont pratiquement rien produit, mais qu’ils ont marqué trois buts, analyse le coach brestois au micro de DAZN quelques minutes après le coup de sifflet final. Toi, t’as eu des situations énormes que t’as pas su concrétiser. Tu te dis qu’ils ont eu beaucoup de réalisme. Après, ce qui me chagrine un peu, c’est que dans l’arc défensif, on n’y est pas du tout. Trop loin des adversaires, trop friable… »

💬 Éric Roy : « On est forcément frustrés du résultat, il paraît lourd. Mais ce soir nous avons eu trop de largesses défensive pour espérer l’emporter »#OMSB29 4⃣-1⃣ pic.twitter.com/1uAKODK5uj — Stade Brestois 29 (@SB29) April 27, 2025

Plus tard en conférence de presse, l’ex-consultant en a remis une couche. « On trouve que le score est lourd, mais quand tu as des attitudes défensives comme on a pu avoir, c’est normal d’être puni. J’ai souvent loué l’état d’esprit de mon équipe, la capacité de mes joueurs à être des chiens sur le terrain, à se sacrifier. Et ce soir, on a plus l’impression d’avoir été des agneaux dans l’acte défensif. À partir de là, tu ne peux pas gagner un match de haut niveau. »

À l’issue de la rencontre, les chiffres affichaient 0,91 but attendu pour les Marseillais, contre 1,81 pour la bande de Brendan Chardonnet. Des stats biaisées notamment par un retourné acrobatique « d’Amine Gouiri qui ne doit pas peser lourd dans les expected goal mais à l’arrivée, c’est un but fantastique et magnifique. Il faut le féliciter pour ça », poursuit le technicien. Désormais à neuf points de Strasbourg, septième, Brest a dit adieu à ses derniers maigrichons espoirs de qualification en Coupe d’Europe.

Qu’il ne s’inquiète pas, ses joueurs ne sont pas « des merdes » pour autant.

