Même relégué, Caen continue de creuser.

Humilié à domicile par Martigues le 18 avril (0-3), le Stade Malherbe s’est à nouveau fait gifler samedi, cette fois par Lorient (4-0). Yann M’Vila n’a pas fait de langue de bois en zone mixte, comme le rapporte ici Normandie. « On ne va pas se mentir, on est à notre place. On a fait une saison chaotique, une saison de merde. Un club comme Caen qui arrive dernier de Ligue 2, c’est que les joueurs sont des merdes », a lâché le milieu de terrain, passablement irrité par l’attitude de ses coéquipiers.

« On n’a pas de détermination. Et quand tu n’as ni le foot, ni la détermination, tu es à ta place, c’est tout. Tu descends en National et tu fermes ta gueule, poursuivait-il. Le minimum qu’on puisse faire à ce moment-là, c’est de s’excuser. Parce que voilà, j’ai vu des gens qui pleuraient, des gens vraiment très mal. Moi, ça me prend vraiment la tête. Toute ma vie, j’aurai ça sur la conscience. Je fais partie de l’équipe qui a fait descendre Caen en National. »

Tout sera pardonné s’il fait partie de l’équipe qui le fera remonter.

