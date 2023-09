De Zerbi et Brighton inspirent un pilier du XV de la Rose

Southgate vient de trouver le remplaçant de Maguire.

Lors du match Angleterre-Japon dimanche (34-12), Joe Marler, un pilier anglais de 33 ans, s’est illustré à la 56e minute de jeu grâce à une passe involontaire de la tête, qui a totalement déstabilisé la défense nippone et a permis à Courtney Lawes d’aller marquer le deuxième essai de la rencontre. À la suite de ce geste aussi drôle que peu académique, le joueur du XV de la Rose a déclaré sur le ton de l’humour en conférence de presse s’être « énormément inspiré de Roberto De Zerbi et de ses puissants Seagulls qui ont détruit Manchester United hier » au micro de Sky Sports News après la rencontre. Un bel hommage loin d’être anodin, puisque le joueur des Harlequins est né à Eastbourne, une station balnéaire du comté de Sussex qui se trouve à quelques kilomètres de la ville de Brighton.

Marler's magic mohawk 🤣

Joe Marler with the most Joe Marler-esque assist you could possibly imagine, heading through for captain Courtney Lawes to go under the sticks 😎#RWC2023 | #ENGvJPN pic.twitter.com/OXLJe06oeW

— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) September 17, 2023