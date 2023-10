Denis Genreau : « Il y a quelque chose à faire chez nous »

Soit je gagne, soit j’apprends.

Toulouse s’est incliné à Anfield ce jeudi pour son troisième match de Ligue Europa (5-1). En zone mixte, Denis Genreau a préféré voir le verre à moitié plein. « C’est toujours difficile de venir à Anfield et de faire un résultat. 5-1, ça fait beaucoup. Leur efficacité offensive est impressionnante. On est forcément déçus de ce score, mais il y a beaucoup de choses à apprendre de ce match, défensivement et offensivement. »

Rapidement menés, les Violets ont égalisé grâce à Thijs Dallinga, et ont manqué une occasion en or de revenir à 3-2 au retour de la mi-temps par l’intermédiaire de Gabriel Suazo. « C’était une belle expérience, on va beaucoup apprendre, estime Genreau. On a créé des occasions, on a bien joué par moments. On va garder la même attitude et si on apprend de nos erreurs, je pense qu’il y a quelque chose à faire au match retour. Si on peut ajouter un peu plus d’efficacité, de solidité défensive, il y a quelque chose à faire chez nous. »

Si Jürgen Klopp aligne une équipe C, peut-être.

