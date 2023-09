Dejan Lovren de nouveau absent face au Havre

Dejan Lovren est un papy, et un papy, ça se blesse.

Absent depuis le début de saison en raison d’une blessure à une cuisse contracté en présaison, Dejan Lovren aurait dû reprendre la compétition à l’occasion de la réception du Havre dimanche soir. Malheureusement, le Croate a été « victime d’un choc hier à l’entraînement au niveau du bassin » , et est donc contraint de déclarer forfait pour la cinquième journée de Ligue 1. Du côté de Lyon, on doit espérer que cette nouvelle blessure ne soit qu’un simple contretemps, et non pas synonyme d’une nouvelle absence au long cours.

Pire défense du championnat avec dix buts encaissés (à égalité avec Lens), l’OL a un besoin urgent de solidifier ses arrières, d’autant que l’attaque n’est pas en reste niveau inefficacité, puisque les Rhodaniens n’ont inscrit que trois petits buts en quatre rencontres, pire total de Ligue 1, là aussi. Un secteur offensif qui sera lui amputé de Tino Kadewere, lui aussi absent sur blessure.

Lyon attend toujours des bonnes nouvelles.

D1 Arkema : nouvelle formule, nouveaux frissons