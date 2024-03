Dans le Vaucluse, les arbitres vont filmer leur match pour éviter les violences

Souriez, vous êtes filmés !

Dans le football amateur, encore plus que chez les pros, les violences sont légion. Pour tenter de colmater ce phénomène, les arbitres du Vaucluse vont désormais être équipés de caméras GoPro, accrochées sur leurs torses. Déjà utilisé dans le district de la Loire, ce dispositif montre « de bons résultats », selon Christophe Benoît, le président du district du Grand Vaucluse, au micro de RMC, qui a donc décidé d’ « investir dans dix caméras GoPro pour équiper au moins dix arbitres chaque week-end et couvrir 30 matchs le week-end ».

L’objectif de l’installation de ces caméras est d’agir en dissuasion et de prévenir les problèmes. Selon le président du district, certains joueurs ont déjà avoué agir différemment, car ils étaient filmés. Cette initiative ravit également les arbitres qui prennent « du plaisir en arbitrant et en mettant de côté ce qui est contestation ou insulte ». Les images et le son, enregistrés par les caméras pourront être communiqués à une commission de discipline, si jamais un problème survenait sur le terrain, avec les joueurs ou avec les parents.

Quel dommage d’en arriver là…

