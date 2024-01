Un déferlement de violences lors d’un match de football amateur à Nice

On change de sport non ?

Dimanche 21 janvier à 17 heures se tenait un derby en D3 entre le CASE et l’Étoile de Menton sur le stade Hairabedian à Nice. Ce match n’a pas pu arriver à son terme, car autour de la 20e minute de jeu, une trentaine d’individus cagoulés et armés sont rentrés sur le terrain. Sur une vidéo que le club de Menton possède (mais ne souhaite pas diffuser), on y voit des agresseurs poursuivre un joueur, le frapper et le brûler avec un fumigène. Selon un témoin de l’événement, la moitié de l’équipe de Menton a été blessée lors de cette intrusion, avant que la police n’intervienne. L’un des mentonnais a témoigné pour Actu Foot : « Des gens cagoulés nous menaçaient avec des couteaux, je me suis vu mourir. »

L’identité de ces assaillants est surprenante, car ils n’ont aucun lien avec le club du CASE, jouant à domicile, mais avec l’ASTAM de Nice. Le dimanche 3 décembre dernier, une bagarre avait éclaté entre supporters dans les tribunes du stade Lucien-Rhein à Menton lors d’un match de D4 opposant l’Étoile de Menton à l’ASTAM de Nice. Les joueurs des deux équipes s’étaient mêlés à la rixe, entraînant l’arrêt du match, la défaite des deux clubs et une amende de 200 euros pour chacun. Dans un communiqué, la présidente du club de Menton, Pierrette Gambarini dénonce les conditions d’accueil et de sécurité de son équipe.

Les petits apprennent bien des grands.

