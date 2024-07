Le récap du jour : roi d’Angleterre et arbitre français à l’honneur

Aucun match à se mettre sous la dent ce jeudi, mais on a appris qu’un troisième Français - en plus de Robin Le Normand et Aymeric Laporte - foulera la pelouse berlinoise pour la finale de l’Euro 2024 : François Letexier. Les autres représentants de l’Hexagone sont rentrés chez eux pour les vacances, comme les Néerlandais, alors que les rois d’Angleterre et d’Espagne sont prêts à J-3 de l’évènement.

Top Spiel

On s’ennuie presque plus que devant un match de l’Euro, ce jeudi. Envoyez-nous les compilations de vos meilleurs buts, de vos five ou de vos premiers plongeons sur la plage pour passer le temps jusqu’à dimanche.

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Christophe Dugarry

Si les Bleus ont peiné à trouver le cadre ces derniers jours, l’ancien avant-centre de l’équipe de France trouve toujours sa cible. Cette fois, elles sont plusieurs : Philippe Diallo, Didier Deschamps et Kylian Mbappé. Dans de longues tirades sur M6 mercredi soir, le meilleur ami de Zinédine Zidane a tiré sur tout ce qui bougeait. Et si Monsieur Je-sais-tout prenait lui-même la tête de la sélection pour montrer qu’il est meilleur que tout le monde ?

Fan zone : Charles III le Soucieux

Trois ans après avoir échoué en finale de l’Euro 2024 aux tirs au but face à l’Italie, les Anglais remettent ça cette année pour tenter d’aller chercher leur premier titre depuis la Coupe du monde 1966. Pour les encourager, Charles III, roi d’Angleterre, a adressé une lettre aux Three Lions. « Si je peux me permettre, je vous encourage à assurer la victoire avant que vous n’ayez besoin d’un but merveilleux à la dernière minute ou d’une nouvelle séance de tirs au but, je suis sûr que le rythme cardiaque et la pression artérielle de toute la nation seront grandement soulagés », écrit-il notamment. En plus des duels entre Kyle Walker et Nico Williams, Declan Rice et Fabián Ruiz ou Harry Kane et Aymeric Laporte, ce derby monarchique mettra aux prises Charles III et Felipe VI.

La stat pas piquée des Teutons : 36

Cela faisait 36 ans que la France attendait ce moment : avoir un arbitre pour la représenter en finale d’un tournoi majeur. Après Michel Vautrot lors de l’Euro 1988, c’est François Letexier qui récupère le relais cette année. Ce dernier a déjà officié durant deux matchs de phase de groupes et le huitième de finale de l’Espagne. Il sera assisté de ses compatriotes Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni, ainsi que de Jérôme Brisard à la VAR, pour prouver que l’arbitrage français n’est pas si mauvais que ça, même après une saison de Ligue 1 chaotique à ce niveau.

Dites « Käse »

Votre retour de vacances est déprimant ? Celui des Néerlandais aussi. Si les problèmes de train ont eu raison d’une conférence de presse des Bataves en Allemagne, l’avion pour revenir au pays était, lui, bien à l’heure. Directement après avoir été sortis par l’Angleterre en demi-finales, Joey Veerman et ses coéquipiers se la jouent en mode Beatles.

De l’autre côté du mur

Le second tour des élections législatives est bouclé depuis désormais quatre jours, mais les grandes lignes d’un nouveau gouvernement peinent toujours à voir le jour. Dans une démocratie toujours en aussi bonne santé, le président du Sénat, Gérard Larcher, a déclaré au micro de RMC qu’il censurerait la nomination d’un Premier ministre issu du Nouveau Front populaire, jugeant que cela « ne correspond pas à la volonté profonde des Français ». Dans l’Hexagone toujours, un incendie s’est déclenché sur la flèche de la cathédrale de Rouen avant d’être circonscrit par plus d’une centaine de pompiers. Aux États-Unis, l’actrice Shelley Duvall, notamment connue pour son rôle dans Shinning, est décédée dans son sommeil alors que Joe Biden, dont l’état de santé inquiète également, a assuré qu’il allait prochainement tenir « une conférence de presse de grand garçon ». On ne sait pas si ça redonne vraiment foi en la politique.

La Dégaine du jour

Les vacances commencent pour Jonathan Clauss et sa compagne Pauline. 🌅 pic.twitter.com/JtGxa8TQvb — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 10, 2024

Lunettes de soleil et chemise ouverte, pas de doute, Jonathan Clauss est bien en vacances. On aurait pu en douter vu qu’il s’était déjà offert une escapade de trois semaines en Allemagne sans disputer la moindre minute.

