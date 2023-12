Cristiano Ronaldo continue d’affoler les compteurs en Saudi Pro League

SUUUUUUUUUUU !!!!!

Muet lors du choc contre Al-Hilal et mis au repos mardi en Ligue des champions asiatique, Cristiano Ronaldo a repris sa routine vendredi face à Al Riyadh (4-1). Trouvé par Sadio Mané dans la surface, CR7 a ouvert le score du bout du pied (31e). Son 16e but en 15 matchs de Saudi Pro League cette saison, et son 30e pion au total dans le championnat saoudien. Il y a ajouté une délicieuse passe décisive en levant tranquillement le ballon pour qu’Otavio le catapulte au fond de la tête (45e+3).

Cristiano Ronaldo inscrit son 30e but en Saudi Pro League ⚽️ 3️⃣0️⃣ Al-Nassr mène 1-0 face à Al-Riyadh grâce au Portugais 🇵🇹#SaudiProLeague pic.twitter.com/THeOBGyt8E — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 8, 2023

Talisca a participé à son tour à la fête en deuxième période (67e, 90e+4). Al Riyad, qui n’avait pas frappé une seule fois au but avant la mi-temps, a sauvé l’honneur par Andre Gray (69e). Al-Nassr reste un solide dauphin avec six points d’avance sur Al-Taawon, et sept de retard sur le leader.

Prochain plat au menu lundi : un petit Al Shabab au rhum.