Edoardo Bove a reçu une bouteille en verre sur la tête pendant Lazio-Roma

Le derby Lazio-Roma de ce mercredi soir, en quarts de Coppa Italia, s’est disputé dans une atmosphère électrique, à l’image des trois cartons rouges sortis par l’arbitre dans le temps additionnel (Pedro côté Lazio, Sardar Azmoun puis Gianluca Mancini côté Roma). Quelques minutes plus tôt, à la 76e, alors qu’Edoardo Bove quittait le terrain pour céder sa place à Stephan El Shaarawy, plusieurs bouteilles de bière (en verre) ont été lancées par des supporters Biancocelesto en sa direction, et l’une a atterri sur l’arrière du crâne du milieu de terrain de la Roma.

Après la rencontre, Bove est revenu sur l’incident au micro de Sky Sports : « Je l’ai vécu de manière normale, ils m’ont lancé une bouteille de bière et m’ont touché à la tête. Je n’ai pas jugé opportun de faire des polémiques ou des scènes, les autorités interviendront parce que je ne trouve pas ça normal. Mais je préfère parler des choses sur le terrain. »

Edoardo Bove got NAILED in the head by a beer bottle in the Derby della Capitale 😱 pic.twitter.com/MSNXd2f3ra

