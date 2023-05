La Roma maîtrise le Bayer Leverkusen

Roma 1-0 Bayer Leverkusen

But : Bove (63e)

José-Bove : avec un duo pareil, les Romains ne pouvaient que se friser les moustaches.

On a beau savoir à quoi s’attendre avec la Roma, ça marche quasiment à tous les coups, et le Bayer Leverkusen, défait ce jeudi soir (1-0), l’a constaté. Il ne faut pourtant que 42 secondes à Andrich pour se procurer la première occasion. L’Allemand profite d’un excellent centre d’Hincapié pour tenter sa chance, mais écrase trop sa frappe qui atterrit dans les gants de Rui Patricio (1re). Mis en confiance, le Bayer continue d’écraser l’accélérateur : Wirtz enrhume la défense romaine et trouve un relais avec Hlozek avant de trop croiser sa tentative du droit (7e). À ce moment de la partie, on en vient à se demander si José Mourinho est bien l’entraîneur de cette Roma. Les 38 minutes suivantes, rythmées par les longs ballons et les accrochages, lèvent rapidement ces doutes : c’est bel et bien le Portugais qui a posé son séant sur le banc de la Louve ce jeudi soir. Raison pour laquelle les deux écuries rejoignent les vestiaires sur le score de 0 à 0.

Face à des Romains encore plus déterminés et un poil plus entreprenants après la pause, les Allemands finissent par se frustrer et récoltent trois jaunes en moins de quinze minutes. Pire, Bove, du haut de ses 20 piges, vient ensuite faire exploser le Stadio Olimpico. D’abord à la récupération, l’Italien lance Abraham qui bute sur Hradecky, mais voit son jeune collègue pousser la gonfle au fond du gauche (1-0, 63e). Parfaitement lancée, la Roma, et Belotti, manque de doubler la mise dans la foulée (67e) avant de gérer tranquillement les quelques offensives du Bayer, complètement paumé sur ce deuxième acte. Seule une boulette de Rui Patricio offre au Werkself une véritable situation, et il faut le sauvetage parfait de Cristante sur sa ligne pour empêcher Frimpong d’égaliser (87e). C’est finalement la Roma qui fait la belle opération de la soirée avant le retour en Allemagne jeudi prochain.

Il faut dire qu’il n’y avait ni l’art ni le Bayer en face.

Roma (3-4-1-2) : Rui Patricio – Mancini, Cristante, Ibañez – Çelik, Bove (Wijnaldum, 77e), Matić, Spinazzola – Pellegrini – Belotti (Dybala, 77e), Abraham. Entraîneur : José Mourinho.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1) : Hrádeck – Kossounou (Bakker, 35e), Tah, Tapsoba – Frimpong, Palacios, Andrich (Amiri, 92e), Hincapié – Diaby (Adli, 72e), Wirtz – Hlozek (Azmoun, 72e). Entraîneur : Xabi Alonso.

