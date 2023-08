Concarneau a trouvé le remplaçant de Fahd El Khoumisti

Le recrutement made in Ligue 2 par excellence.

Pour sa première saison dans l’antichambre, tout semble jouer en défaveur de l’US Concarneau. Privés de son enceinte habituelle de Guy-Piriou à cause d’une remise aux normes, les Thoniers doivent vadrouiller entre le Roudourou (Guingamp), Francis-Le Blé (Brest) et le Moustoir (Lorient) pour leurs matchs à « domicile ». Les premiers résultats de la saison sont également délicats avec un seul petit point en trois journées, des défaites rageantes contre Bordeaux et Caen, ainsi qu’une place déjà dans la zone rouge. Pour ne rien arranger à la chose, les Finistériens ont perdu Fahd El Khoumisti, victime d’une rupture d’un ligament croisé lors de la première journée face au SC Bastia (0-0), figure de proue de la montée en Ligue 2 l’an dernier.

𝗬𝗮𝗻𝗶𝘀 𝗠𝗘𝗥𝗗𝗝𝗜 𝘀’𝗲𝗻𝗴𝗮𝗴𝗲 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗹𝗲𝘀 𝗧𝗵𝗼𝗻𝗶𝗲𝗿𝘀 🔥 Le nouveau numéro 18 des Thoniers s’est engagé jusqu’en 2024 ✍️ Informations et réactions ➡️ https://t.co/iYRup66608 pic.twitter.com/mqqu7M6jfn — US Concarneau (@USConcarneau) August 23, 2023

Malgré cette absence de taille, pas question de baisser les bras et de retourner aussi vite en National. Ce mercredi, le club a attiré Yanis Merdji, libre depuis la fin de son contrat avec les Chamois niortais, relégués en National. « Depuis la blessure de Fahd El Khoumisti, il était important de recruter un attaquant axial », a expliqué l’entraîneur Stéphane Le Mignan. Surtout, Yanis Merdji va pouvoir apporter son expérience de la Ligue 2, puisqu’il compte plus de 160 matchs dans ce championnat avec Bourg-en-Bresse, l’AJ Auxerre, Le Mans, Châteauroux et Niort.

On dit Merdji qui ?

