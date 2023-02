Concarneau vient à bout de Versailles

Versailles 0-1 Concarneau

But : El Khoumisti (77e) pour les Concarnois.

Expulsion : Akueson (32e) pour Versailles

Versailles ne retrouve pas son trône.

Dans ce choc de haut de tableau de National, Versailles avait l’occasion de reprendre la place de leader à Martigues en cas de victoire face à Concarneau. Mais ce sont finalement les Thoniers qui ont réalisé la bonne opération en empochant un court succès leur permettant de revenir à quatre points de la première place, avec un match en retard. Après un long round d’observation, la rencontre s’est débridée quand Versailles s’est retrouvé à dix après l’exclusion de son capitaine Gustave Akueson, coupable d’avoir stoppé la course d’Amine Boutrah qui se dirigeait seul vers le but (32e).

Concarneau a rapidement failli profiter de sa supériorité numérique juste avant la pause, mais la barre transversale a stoppé la frappe d’Axel Camblan (44e). Au retour des vestiaires, Jordan Leborgne a eu la balle de hold-up, mais a vu sa frappe passer tout proche du but breton (52e). Les Concarnois ont ensuite pris le jeu à leur compte, butant sur de valeureux versaillais. Il a fallu un superbe enchaînement contrôle poitrine-reprise de volée de Fahd El Khoumisti pour forcer la décision à moins d’un quart d’heure de la fin de match (0-1, 77e) et arracher ce précieux succès dans la course à la montée en Ligue 2.

Pas fade, pour le coup.

Versailles (3-4-1-2) : Rénot – Jaques, Akueson, Diouf (Dossevi, 81e) – Lefebvre, Damour (Lapis, 46e), Lemoine, Polomat – Alioui (Diarrasouba, 46e) – Lens, Prunier (Leborgne, 46e). Entraîneur : Cris.

Concarneau (4-4-2) : Pattier – Georgen, Sylla, Jannez, Sans – Rabillard, Sinquin (Lebeau, 87e), Traoré, Camblan (Mannai, 87e) – El Khoumisti, Boutrah. Entraîneur : Stéphane Le Mignan.