Coman : « Il faut laisser du temps au PSG, et la roue finira par tourner »

Voilà Coman faire.

Auteur d’une nouvelle belle performance contre son ancien club, Kingsley Coman est sorti de l’enceinte avec un grand sourire. « On est très contents, a-t-il lancé en zone mixte après la qualification du Bayern Munich contre le Paris Saint-Germain (2-0) pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des champions ce mercredi soir, on est heureux d’avoir passé cette étape. On a tous l’habitude de ce genre de matchs, mais il fallait quand même réussir à garder la tête froide dans nos temps faibles, et exploiter nos qualités au maximum dans les temps forts. En première mi-temps, on a un peu galéré, mais dans les vestiaires on s’est parlé, on s’est dit qu’on était chez nous, qu’on allait devoir redescendre un peu plus sur le terrain, être plus compact, et ensuite pressé. Et tout ça a marché. »

Qu’a-t-il manqué au PSG ? « Peut-être de l’audace, reprend l’international français, mais surtout de la réussite. Ils ont eu de nombreuses occasions de but, mais on a été super solide derrière. On a réglé les problèmes à la mi-temps, et c’était beaucoup mieux en seconde période. Il n’y avait pas vraiment de plan “anti-Mbappé”. On a surtout essayé de couper sa relation avec Messi pour enlever de la profondeur. » Enfin, Coman a félicité les joueurs du PSG pour leur prestation, tout en expliquant que le club de la capitale n’est pas encore prêt à passer à l’étape supérieure. « Le Bayern est un grand club depuis longtemps, avec un ADN historique. Le PSG est sur ce chemin-là, ça fait plusieurs années qu’ils essayent de gravir les échelons, mais n’y arrivent pas. Maintenant, il faut leur laisser du temps, et la roue finira bien par tourner. »

Avant la roue, la question est peut-être de savoir si le premier à tourner ne sera pas Christophe Galtier ?

