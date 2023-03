Galtier confirme le forfait de Neymar à Munich

Le PSG sans Neymar, c’était plutôt pas mal dimanche dernier.

Blessé à la cheville le 19 février dernier lors de la victoire du PSG à Lille (3-4), Neymar était annoncé très incertain pour le huitième retour de C1 sur le terrain du Bayern Munich, mercredi prochain. De plus en plus probable, l’absence du Brésilien face aux Bavarois a quasiment été actée par Christophe Galtier en conférence de presse ce vendredi : « Sur les deux prochains matchs, on n’aura pas Ney disponible. Son absence n’est pas anodine. Il fait partie des meilleurs passeurs de Ligue 1 et c’est quand même une absence préjudiciable pour nous. » Dans son point médical, le club précise : « Neymar Jr continue sa rééducation, un point sera fait lundi pour préciser l’évolution ».

Comme attendu, le coach parisien ne pourra donc pas compter sur la troisième étoile de son attaque pour renverser le Bayern devant son public. Dans le sens des retours, le club de la capitale a annoncé le retour à l’entrainement collectif d’Achraf Hakimi… Mis en examen pour viol ce vendredi.

