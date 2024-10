L’idole parisienne surpenante de Randal Kolo Muani

Zlatan ? Non. Mamadou Sakho.

Invité d’un live Discord organisé par le PSG ce mardi, Randal Kolo Muani a eu l’occasion de se dévoiler différemment que par ses ratés devant les buts. Parmi les questions posées par les supporters à l’ancien Nantais, né à Bondy et originaire de région parisienne, celle du joueur de l’histoire du club de la capitale l’ayant le plus marqué.

Nostalgique de la belle époque avant-Qatar

Et, surprise, l’attaquant passé par Francfort n’a cité ni Rai, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimović ou encore Neymar, mais bien… Mamadou Sakho. « Ma légende préférée du PSG ? C’est Mamadou Sakho », a-t-il souri, apparemment nostalgique de l’époque avant les Qataris où Mamad’ jouait avec ses boîtes à chaussures aux pieds et composait la défense parisienne avec Sammy Traoré, Sylvain Armand et Christophe Jallet, et ça avec Apoula Edel derrière. Belle période.

Clément Chantôme va être jaloux.

