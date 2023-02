Et de trois.

Le PSG a subi une troisième défaite de rang ce mardi. Après Marseille et Monaco, c’est le Bayern qui a fait la loi contre le champion de France (0-1). Christophe Galtier a reconnu « une première période très difficile » à l’antenne de Canal+ : « À partir du moment où on n’a pas de profondeur dans notre jeu, le Bayern a énormément avancé sur nous. On avait du mal à sortir le ballon, on avait du mal à le tenir très haut, on était acculés. » Le coach parisien a regretté le manque de profondeur et de verticalité de son équipe : « On aurait pu l’avoir par nos latéraux, mais Achraf Hakimi a été très rapidement diminué. » Le Marocain est d’ailleurs sorti à la pause, remplacé par Presnel Kimpembe. « Marqui a tenu le match alors qu’il était aussi touché physiquement, a ajouté Galtier. C’est une période difficile, avec un effectif très touché sur un plan physique »

« Il y avait un autre scénario prévu, je savais qu’on allait pouvoir utiliser Kylian (Mbappé). Malheureusement, on prend ce but juste au moment où les changements allaient intervenir, l’équipe allait se réorganiser avec une autre animation offensive. C’est malheureux, mais ensuite l’équipe a évolué avec beaucoup plus de densité dans le milieu de terrain, beaucoup plus de verticalité. Ça s’est joué à pas grand-chose, on les a bousculés sur 25-30 minutes. Il y a un but hors-jeu, deux situations de Leo (Messi) et Vitinha… Évidemment qu’il y a une déception, mais on savait que ce soir, il n’y aurait pas de qualifié et pas d’éliminé. Il faudra voir dans quel état sera notre effectif dans trois semaines pour faire un match complet, du niveau de la dernière demi-heure que nous avons effectuée ce soir. »

D’ici là, il s’agirait aussi de regagner en championnat.