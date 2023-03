Carlo Ancelotti calme le jeu sur Benzema et The Best

La classe à l’italienne, ça ne s’apprend pas.

Malgré le peu d’intérêt qu’on peut lui porter, la cérémonie FIFA The Best fait parler. Lionel Messi s’est ainsi distingué en remportant le trophée de meilleur joueur, accompagné de Kylian Mbappé et Karim Benzema pour compléter le podium. Ce dernier n’a alors que très peu goûté son classement, se targuant de quelques publications énigmatiques sur les réseaux sociaux.

Ce matin, son entraîneur Carlo Ancelotti, lui aussi en lice pour le trophée The Best de sa catégorie remporté par Lionel Scaloni, a dès lors tenu à réagir, avec le calme et le flegme qui le caractérisent. « On remercie Karim de nous avoir aidés à gagner les titres de la saison dernière, et on espère qu’on pourra encore le remercier pour des titres cette saison. Avoir Karim, c’est être plus près des titres », tout en félicitant les vainqueurs. « La Coupe du monde est le trophée majeur et il faut en récompenser les vainqueurs. Je félicite donc chaleureusement Scaloni, Messi et Martínez. »

Monsieur « Carletto ».

