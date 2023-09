Bukayo Saka devrait manquer au moins deux matchs avec Arsenal

La (nouvelle) tuile.

Ce derby londonien face à Tottenham (2-2) a laissé des traces. Deux jours après la rencontre, Bukayo Saka, buteur sur penalty, a rejoint l’infirmerie des Gunners. L’international anglais, touché durant le match, est sorti dans le temps additionnel (90+7e). En conférence de presse ce mardi, son entraîneur Mikel Arteta ne s’est pas montré rassurant.

Mikel Arteta has confirmed that Bukayo Saka is a doubt for Arsenal's game against Brentford but is expected to return against Bournemouth 🔴🤕 pic.twitter.com/zbSZe7fqPP

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 26, 2023