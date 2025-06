Marquinhos déclare sa flamme à Ancelotti

Les Brésiliens se remettent à rêver.

Tout juste sacré champion d’Europe avec le Paris Saint-Germain, Marquinhos était en conférence de presse ce mardi aux côtés de Carlo Ancelotti, nouveau sélectionneur de la Seleção. L’occasion pour le capitaine parisien de faire l’éloge de son nouveau coach.

VAMOS COM TUDO! 🎯 O técnico Carlo Ancelotti comandou na tarde desta segunda-feira (2), no CT Joaquim Grava, em São Paulo, seu primeiro treino à frente da Seleção Brasileira. A atividade abriu a preparação da Amarelinha para as partidas contra Equador e Paraguai, pelas… pic.twitter.com/2WrHQb7sBr — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 2, 2025

Le retour de l’espoir

Selon le natif de São Paulo, l’ancien tacticien du Real « redonne de l’espoir » aux quintuples champions du monde, qui vivent « un moment difficile » à un an de la Coupe du monde 2026. Le dernier match du Brésil, fin mars, a tourné à l’humiliation, puisque les Auriverdes ont été humilié 4 à 1 par l’Argentine. Un résultat qui a précipité le limogeage de Dorival Júnior et son remplacement par Ancelotti. Le Brésil est actuellement quatrième des qualifications sud-américaines, à dix points des leaders argentins, champions du monde en titre. Même si la qualification pour le Mondial ne semble pas compromise, puisque l’Amérique du Sud dispose de six places, plus une de barragiste, la Seleção compte sur Ancelotti pour lui donner un nouvel élan, après avoir accumulé des résultats décevants et des prestations indignes de sa stature ces dernières années.

Selon Marquinhos, même si Ancelotti a « déjà montré sa force, ce dont il est capable, son intelligence », il faudra qu’il s’inspire de Luis Enrique, son entraîneur au PSG qui a dû s’adapter au départ de Kylian Mbappé pour réinventer son collectif : « Carlo devra faire pareil, savoir sur quels joueurs il peut compter et utiliser leurs qualités au service du collectif. » Ancelotti supervisera sa première rencontre jeudi face à l’Équateur, à Guayaquil (1h) pour le compte de la 15e journée des qualifications pour le Mondial 2026 de la zone CONMEBOL.

Après 24 ans de disette, enfin la sixième étoile pour le Brésil ?

