Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Pour la onzième fois de l’année, retrouvez la sélection des plus beaux buts, proposée par le site qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants. Installez-vous, c’est un régal cette semaine !

1/ STM Racing Colmar vs RC Strasbourg

Un bombazo pour commencer cette édition. Un coup franc aux 25 mètres excentré sur l’aile gauche du terrain comme Juninho en 2009 face à Barcelone. Le tireur confiant arme sa frappe et lâche une prune qui passe au-dessus du gardien. Peut-être que les recruteurs de l’équipe première ont trouvé leur nouveau tireur de coup franc en U18. À surveiller.

2/ ST Sauveur AS 60 vs Estrees US

Le niveau départemental nous offre parfois de réelles pépites. Avec un esprit combatif hors norme, le capitaine et numéro 9 de l’équipe d’Entrées va se battre ardemment pour maintenir sur le terrain un ballon qu’il va emmener en solitaire jusque dans les cages adverses. On va omettre pour cette fois le fait que le gardien se troue carrément tant l’effort est beau, mais tout le monde l’a vu.

3/ USNF vs Conty Loeuilly SC

Un dimanche matin au boulot quoi, banal. À trente mètres des buts, personne ne l’attaque, on lui laisse le temps de contrôler, de regarder autour de lui, de s’asseoir boire un café et jouer aux cartes. Le temps pour lui d’armer une frappe éclair qui laisse pantois adversaires et coéquipiers.

4/ Terssac AFC vs FC Vignoble 81

Lucidité, vivacité, technicité… « Ça, c’est Gaël ça ! » Le gardien du Terssac AFC a certainement trop tapé dans le vignoble avant la rencontre et s’est à vrai dire carrément troué. Il avait pourtant tout son temps pour relancer et il a choisi l’adversaire, mauvais choix.

5/ La Chap AC Chapelain vs Elan de Gorges

Il a tout fait tout seul. Sur un dégagement de son gardien, le milieu de terrain adverse se troue, et le numéro 9 de l’Élan de Gorges peut contrôler la gonfle tranquillement. Il se retourne, fixe et passe le premier défenseur avant d’enrhumer d’un passement de jambes le second. Et à ce moment, dans sa tête, le but est déjà inscrit. Il arme une frappe limpide, qui vient se loger sous la barre transversale d’un gardien qui n’y peut rien.

