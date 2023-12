Benzema vivement critiqué par la presse saoudienne

Les critiques du peuple.

Exilé en Arabie saoudite depuis cet été, Karim Benzema ne vit pas franchement un conte de fées sportif. Après avoir été éliminé de la Coupe du monde des clubs par les Égyptiens d’Al Ahly, en quarts de finale, Al-Ittihad a été battu ce samedi par Al-Raed (1-3), avant-dernier du classement avant cette victoire. C’est le second revers consécutif du Nueve et de ses partenaires en championnat, qui pointent désormais à la 6e place, à 22 points du leader, Al-Hilal. Et le Ballon d’or 2022 n’est pas vraiment irréprochable depuis quelques semaines selon la presse locale. « L’écart entre Benzema et le public se creuse de jour en jour. Il n’a pas joué et n’a jamais réussi à faire une seule différence. Et surtout, il ne fait aucun effort, comme s’il disait au public : “Je m’amuse juste avec vous” », a estimé Walid Al-Farraj, présentateur saoudien vedette.

Auteur de 9 réalisations cette saison, il souffre de la comparaison avec son ancien coéquipier, Cristiano Ronaldo, déjà en tête du classement des buteurs avec 17 pions. « Quand Ronaldo est arrivé en janvier, il a montré des signes qu’il voulait jouer, mais Benzema ne propose rien. C’est comme si l’équipe ne l’aimait pas. Il est mal à l’aise. Je ne connais pas la raison », a poursuivi Al-Farraj sur Goal Arabia. Marcelo Gallardo, le nouveau coach d’Al-Ittihad, avait même fait le choix de le sortir à un quart d’heure de la fin face à Al-Raed.

Il peut toujours revenir à Lyon cet hiver, pour être la doublure de Lacazette.

Marcelo Gallardo : « Je suis à Al-Ittihad pour un travail de long terme »