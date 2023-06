Benjamin Mendy aurait couché avec 10 000 femmes

Macho ça.

Alors qu’il avait été déclaré non coupable de six viols par la justice anglaise en janvier dernier, Benjamin Mendy a refait un tour au tribunal cette semaine. En effet, son deuxième procès s’est ouvert ce lundi et pendant l’audition devant le jury, le joueur de 28 ans, mis à la porte par City, aurait déclaré à l’une de ses victimes au moment de la pénétration : « C’est bon. J’ai couché avec 10 000 femmes ». Ensuite, le latéral aurait à nouveau déclaré à la police que tous les contacts sexuels qu’il a pu exercer étaient mutuellement consentis. Des affirmations qui vont remettre le feu aux poudres dans cette affaire qui semblait terminée, laissant le joueur libre et en capacité d’exercer son football.

S’il a commencé à 18 ans, ça fait un peu plus de 1665 par an… un peu menteur sur les bords non ?

À voile et à faire peur