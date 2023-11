Battu à Guingamp, Auxerre n’avance plus

Guingamp 2-1 Auxerre

Buts : Pellenard (51e CSC), El Ouazzani (80e) // Perrin (72e)

Exclusions : Sivis (90e+6) // Raveloson (90e+6)

En Avant !

Devant son public, Guingamp a fait chuter Auxerre, meilleure équipe de Ligue 2 à l’extérieur, ce lundi (2-1). Enzo Basilio a parfaitement joué son rôle de dernier rempart en maintenant les Bretons dans le coup quand le vent soufflait fort sur sa cage. Le portier a notamment détourné la frappe d’Ousmane Camara sur la barre (3e) et repoussé la mine de Gaëtan Perrin au premier poteau (40e). En pivot, Lassine Sinayoko a aussi fait peur au Roudourou en plaçant le ballon juste à côté du montant (42e). De l’autre côté, l’EAG a montré des choses intéressantes, sans réussir à inquiéter Donovan Léon. Jusqu’au retour des vestiaires. Dylan Louiserre a fracassé le poteau, avant qu’Hugo Picard récupère et centre… vers le malheureux Théo Pellenard, qui a vu le ballon rebondir sur son genou puis sur sa tête pour terminer dans les filets (1-0, 51e).

Perrin a remis l’église au milieu du village d’une superbe frappe enroulée du droit (1-1, 72e), mais El Ouazzani lui a répondu d’un coup franc direct qui a transpercé le mur auxerrois et libéré le Roudourou (2-1, 80e). Le match a fini en eau de boudin avec le carton rouge de Rayan Raveloson, qui a mis une droite à Sidibé, et celui de Maxime Sivis, venu mettre de l’huile sur le feu en provoquant le camp adverse (90e+6). Qu’importe pour l’EAG, désormais sixième et dans le bon wagon pour la montée. Avec trois matchs sans victoire, l’AJA se laisse en revanche gagner par le doute, à cinq jours du choc contre Sainté.

Guingamp (4-3-3) : Basilio – Sivis, Gomis, Riou, Ben Mohamed – Picard (Roux, 82e), Sidibé, Louiserre – El Ouazzani (Siwe, 87e), Guillaume (Courtet, 87e), Merghem (Sagna, 41e). Entraîneur : Stéphane Dumont.

Auxerre (4-2-3-1) : Léon – Mensah, Pellenard, Agouzoul, Joly (Dagba, 84e) – Diousse (Raveloson, 68e), Owusu – Sinayoko (Ayé, 68e), Hein (Maddy, 83e), Perrin – Camara (Onaiwu, 68e). Entraîneur : Christophe Pélissier.