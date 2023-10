Avec 72 matchs en un an, le footballeur le plus sollicité du monde joue à Manchester United

Des vacances ? Quelles vacances ?

La FIFPRO vient de publier une étude sur les joueurs les plus sollicités sur l’année écoulée, du 15 septembre 2022 au 15 septembre 2023. Bruno Fernandes en ressort comme le plus actif au niveau international avec 72 rencontres sur cette période. Rodrygo est deuxième de ce classement avec 70 rencontres. Un gros paquet de joueurs se partage la troisième marche du podium avec 68 matchs : Rodri, Eduardo Camavinga, Lautaro Martinez et Luka Modrić.

👀 Which men’s footballers have played the most matches over the last year? 📊 #FIFPRO PWM Tool#AtTheLimit pic.twitter.com/2flA16yPOL — FIFPRO (@FIFPRO) October 4, 2023

Bruno Fernandes arrive encore en tête au nombre de minutes jouées (6 666 sur l’année écoulée), devant le Paraguayen Gustavo Gomez (Palmeiras) et l’Égyptien Mohamed El Shenaway (Al Ahly). Côté féminin, Emma Blackstenius domine la concurrence avec 55 apparitions, juste devant la championne du monde Athenea del Castillo (54), Keira Walsh (53) et Frida Maanum (53). Aitana Bonmatí arrive toutefois en tête au nombre de minutes passées sur la pelouse (4 722). « La charge de travail intense reste l’un des problèmes les plus importants pour les joueurs participant à des compétitions de haut niveau, s’alarme David Aganzo, président de la FIFPRO, sur le site du syndicat. Alors que le calendrier continue de s’étendre, il n’y a tout simplement pas assez de garanties pour protéger le bien-être, les performances et la longévité de la carrière des joueurs. »

Allo, la FIFA ?