Arsenal-Liverpool au 3e tour de la FA Cup

Les dés sont jetés.

Le tirage au sort du troisième tour de la FA Cup, qui se déroulera les 6 et 7 janvier 2024, a été effectué ce dimanche. Parmi les 32 affiches qui se joueront en Angleterre, un alléchant Arsenal-Liverpool est sorti du chapeau. Gunners et Reds s’affronteront ainsi trois fois en un mois et demi : le 23 décembre pour le match aller de Premier League, le 6 ou 7 donc pour la rencontre de FA Cup et le 3 ou 4 février pour le match retour de championnat.

Your FA Cup third-round draw… pic.twitter.com/47WWINcIBj — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 3, 2023

Outre ce duel d’ogres, trois autres rencontres 100% Premier League ont été dévoilées : Crystal Palace-Everton, Tottenham-Burnley et Brentford-Wolverhampton. Manchester City, tenant du titre, a hérité de Huddersfield (D2), son voisin United ira à Wigan (D3), et Chelsea accueillera Preston North End (D2). La magie du tirage nous a également offert un Tyne-Wear Derby, le chaud derby entre Sunderland (D2) et Newcastle.

Faites vos jeux.

Une pépite d'Arsenal colle dix buts aux U16 de Liverpool