Après Liverpool, Jürgen Klopp devra « apprendre à cuisiner et prendre des cours de danse » 

La vie après Anfield.

Jürgen Klopp quittera cet été Liverpool, après neuf ans passés à la tête des Reds, pour le plus grand malheur des supporters. Et même si le passionnant sprint de la course au titre en Premier League bat son plein, l’Allemand pense tout de même déjà au temps libre qu’il possédera dans quelques mois. Dans un entretien accordé à Sky Sports, l’entraîneur a révélé ce qui l’occupera une fois parti d’Angleterre. « Il y a des choses qu’Ulla (sa femme) veut que je fasse. Elle veut que j’apprenne à cuisiner, et que je prenne des cours de danse », avoue Klopp. « Je lui ai dit qu’il vaut mieux que je fasse un break complet, sinon je retournerais travailler après quatre semaines. Alors c’est mieux que j’apprenne à cuisiner, que je puisse au moins préparer le petit déjeuner. […] Ce sera la première fois de ma vie que je n’ai pas d’idée précise de ce que je vais faire et c’est exactement ce que je veux », poursuit celui qui avoue savoir seulement préparer le thé et rien d’autre.

« Pendant le Covid, j’ai fait des œufs brouillés, mais j’ai oublié comment faire depuis. J’ai grandi dans la Forêt-Noire, avec deux sœurs, donc la raison pour laquelle je savais où était la cuisine était parce que je sentais d’où venait l’odeur. Je suis assez inutile dans ma vie privée », raconte Klopp, qui aurait choisi les Beatles pour sa cérémonie de départ à Anfield, s’il en avait eu la possibilité. « Sur ma pierre tombale, je ne veux pas qu’il soit inscrit « ici repose l’un des entraîneurs les plus performants de la planète ». Pas pour moi. Je veux qu’on se rappelle de quelqu’un qui a aidé les gens dans la vie », finit-il.

Ce qui est le cas, sans aucun doute, pour des milliers de supporters de Liverpool.

Klopp assume ses choix après la déroute face à l’Atalanta