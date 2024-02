Antonio Rüdiger et son amour pour Thomas Tuchel

Parmi les nombreuses pistes annoncées chaque année au PSG, celle-ci était bien vraie.

Antonio Rüdiger a révélé ce jeudi à Goal certaines anecdotes concernant les dessous de sa carrière, notamment le fait qu’il aurait pu débarquer dans la capitale parisienne à l’été 2020. En froid avec Frank Lampard (coach de Chelsea de 2019 à 2021), l’international allemand âgé de 30 ans, aujourd’hui au Real Madrid, revient sur le moment où il souhaitait quitter le club londonien. « Je voulais vraiment partir. Je voulais rejoindre Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain, c’était mon souhait, précise-t-il. Mais cela ne s’est pas fait et six mois plus tard, Tuchel est passé du PSG à Chelsea. Nous avons ensuite remporté la Ligue des champions ensemble. C’était probablement le destin. »

Qui sait, Rüdiger avait peut-être envie de copier le parcours de l’une de ses idoles de jeunesse, George Weah… Mais le défenseur n’avait surtout d’yeux que pour le technicien allemand : « Je correspondais probablement mieux à son idée du football et il m’appréciait beaucoup en tant qu’homme. Son honnêteté me convenait parfaitement. Puis, quand je regarde sa compréhension de la tactique, je me dis que c’est une bonne chose. »

On lui déconseille de signer au Bayern prochainement s’il veut retrouver son mentor.