Antoine Kombouaré en remet une couche sur « son équipe de merde »

À quand un top 100 des plus grandes déclarations de Kombouaré ?

En conférence de presse avant de recevoir Troyes ce dimanche, l’entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a été invité à revenir sur des paroles prononcées le week-end dernier qui en avaient surpris plus. Au terme de la rencontre entre Auxerre et Nantes que les seconds nommés avaient perdu (2-1), le coach kanak ne s’était pas retenu d’allumer ses joueurs. « J’entends les Auxerrois dire qu’on a une bonne équipe, mais non, on est une équipe de merde », avait alors déclaré Kombouaré. Des mots que maintient le technicien cinq jours plus tard : « Si je suis dur avec mes joueurs à la fin du match ? Pas assez il faut croire, pas assez. Ce n’est rien du tout ça. Quand je suis dur avec eux, ils le savent. Ce n’est rien ça. Je n’ai pas fini ma phrase, c’est vrai. J’ai dit qu’on était “une équipe de…” mais en championnat, a relativisé l’homme de 59 ans. En Coupe de France, on est une équipe exceptionnelle. Mais en championnat… »

Sur sa lancée, l’ancien entraîneur du PSG s’est montré par la suite beaucoup plus ferme : « Quand tu fais 3 points sur 24, t’es quoi ? Tu fais des matchs de merde donc t’es une équipe de merde. Si t’es vexé après ça, va faire un autre métier. Mes joueurs sont capables de l’entendre ». Son discours est visiblement passé auprès des joueurs et notamment de son capitaine Alban Lafont qui a utilisé la notion d’unité pour défendre son coach : « Tout le monde connaît son franc-parler, je ne pense pas qu’il ait tort, il n’est pas à côté de la plaque, on s’est dit la même chose en sortant du match. […] Je pense qu’il s’inclut dans le groupe, on gagne et perd ensemble. Tout le monde a conscience de la situation, le groupe est concerné. »

Merde à eux pour dimanche, donc.

