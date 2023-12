Antoine Griezmann veut finir sa carrière européenne à l’Atlético de Madrid

Entre Antoine Griezmann et l’Atlético de Madrid, c’est une histoire qui dure.

Dans un entretien accordé à As, Antoine Griezmann a déclaré son amour à l’Atlético de Madrid. Le meilleur joueur de la saison 2002-2023 selon le même journal en a profité pour s’engager sur le long terme avec les Colchoneros, lui dont le contrat actuel porte jusqu’en juin 2026 : « Je sais que le club est favorable et pourrait faire un effort. On en parlera. L’Atlético sera presque à cent pour cent mon dernier club en Europe. C’est là que je veux être, là où je me vois le plus heureux et me voici chez moi. »

📰 ¡Ya está aquí la #portadAS del miércoles, 27 de diciembre! 😍🔴⚪ "En el Atleti me lo paso en grande" pic.twitter.com/IygTVfYz6O — Diario AS (@diarioas) December 26, 2023

Et Alvaro Morata ?

